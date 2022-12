Scopelec : FO continue à se battre, malgré le "coup de poignard dans le dos" d’Orange

Après avoir auditionné le 8 décembre les six candidats à la reprise de Scopelec, groupe coopératif spécialisé dans le déploiement de réseaux télécoms, le tribunal de commerce de Lyon a mis sa décision en délibéré au 28 décembre. A la veille de l’audience, Orange, principal donneur d’ordre de l’entreprise, avait laissé entendre qu’il ne soutenait pas le projet coopératif porté par les salariés, créant l’écœurement et l’incompréhension du délégué FO Frédéric Mazars.

"On a été trahis mais on n’est pas résignés, on va continuer à se battre comme on le fait depuis plus d’un an, notre projet tient la route"