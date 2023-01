Scopelec repris par Circet, 1250 salariés sur le carreau

Le tribunal de commerce de Lyon a choisi l’offre de Circet, qui appartient à un fonds d’investissement britannique, au détriment de Newscope, un autre projet porté par une partie des salariés de Scopelec.

La claque. Alors que Scopelec devait célébrer, en janvier 2023, son cinquantième anniversaire, la plus grande société coopérative et participative française (Scop), dont le siège social est à Sorèze dans le Tarn, tombe dans le giron de Circet. La décision a été annoncée mercredi 28 décembre par le tribunal de commerce de Lyon, instance appelée à statuer sur l’avenir de cette entreprise spécialisée dans le déploiement de réseaux télécoms et placée en redressement judiciaire depuis le 27 septembre.