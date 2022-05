Orange accorde des chantiers supplémentaires à Scopelec

Scopelec avait perdu de nombreux chantiers d’Orange pour les années à venir, mettant l’entreprise en danger. Après plusieurs mois de tractations, Orange a accordé à son sous-traitant des affaires supplémentaires. Scopelec va pouvoir souffler un peu.

Le sous-traitant de l’opérateur historique depuis près de cinq décennies avait vu son volume d’affaires diminuer après un appel d’offres d’Orange, mettant ainsi en danger la plus vieille scop (société coopérative et participative) de France.

Un plan de sauvegarde pour 450 emplois

Agnès Pannier-Runarcher, ministre de l’industrie, est intervenue sur ce dossier pour débloquer la situation selon Le Figaro. La ministre était déjà intervenue sur ce dossier début avril. Il faut dire que Scopelec brandissait une possible perte de plus de 800 emplois. Orange a donc accepté d’accorder à la scop 43 millions d’euros supplémentaires et surtout, Orange a accepté une transaction de 20 millions d’euros pour permettre à Scopelec de supporter le poids d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’après le quotidien.