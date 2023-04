Contre la réforme des retraites, le 6 avril 2023, organisons des assemblées de coopérateur·es !

Pas toujours facile de savoir comment articuler une participation à des luttes sociales et les combats que nous menons au quotidien dans nos coopératives. Pour autant, dans cette lutte contre la réforme des retraites, plusieurs coopératives se sont positionnées publiquement, et ont essayé de construire ces articulations : Coopaname et sa modalité de participation des salarié.es aux caisses de grève, Enercoop et sa prise de position publique articulée au paiement de jours de grève à ses salarié.es.

L’autonomie de nos coopératives et notre propre autonomie dans le travail nous donnent des moyens. Nous partageons les valeurs et les combats des mouvements sociaux. Le mouvement de lutte contre la réforme des retraites est bien entamé, mais il n’est pas trop tard pour échanger sur nos manières d’y contribuer, et d’imaginer ensemble comment mieux le faire ? Comment nous mettre au service des luttes sans mettre en suspens nos combats du quotidien ?

La Manufacture coopérative partageait ces questionnements le 22 mars dernier dans un texte. Au vu des réactions, des envies de rencontre et d’échanges autour du sujet, nous vous proposons d’organiser des assemblées de coopérateurices en amont de la prochaine manifestation nationale du 6 avril 2023, ouvertes et communes à toutes les personnes qui se demandent comment contribuer au mouvement depuis le monde de la coopération.