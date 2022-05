Cas’Agora "Faut-il apprendre à coopérer ?"

Faut-il apprendre à Coopérer ?

Les Cas’Agoras reviennent : Des rencontres sympas, de discussions et des débats sur des sujets variés. Le tout avec de quoi grignoter dans un cadre atypique, ce sont les Cas’Agoras de Casaco.

Le 2 juin Casaco relance ses soirées débats avec pour sujet :

l’apprentissage de la coopération

Le constat est simple. Nous sommes formé.e.s à la concurrence, à la compétition, et cela très tôt dans l’apprentissage (scolaire, sportif, etc..). A l’inverse, nous supposons que la coopération est innée et ne nécessite ni formations ni outils.

Stephane Veyer - ancien codirecteur général de la coopérative Coopaname, cogérant de la Manufacture coopérative, viendra parler de l’Ecole de la coopération née dans le mouvement Bigre. En quoi cela consiste, pour quoi faire, avec quels succès et quelles difficultés ?

A ses côtés Stefi Giménez, Consultante en UX design dans l’entreprise libérée Ferspection viendra témoigner des méthodes mises en place pour coopérer et travailler ensemble et des outils qui ont été déployés.

Corentin Gombert, doctorant en sciences de gestion sur les questions de démocratie en entreprise au Centre de Gestion Scientifique des Mines de Paris et coopérateur de la coopérative Intis, participera à cette discussion.

Et bien sur vous, pour partager votre expérience et vos questions.

Les Cas’Agoras se veulent un espace de réflexion et d’échanges, alors venez discuter avec nous.

Ouvert et gratuit !

jeu., 2 juin 2022, 19:00 - 19:30

6, Avenue Jean Jaurès, Malakoff, Île-de-France, FR, 92240