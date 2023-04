Assemblée générale de "Coop en luttes"

Pour celle et ceux qui seront à Paris, "Coop en luttes" se retrouvera en AG dans les locaux d’Enercoop (Paris 19) jeudi prochain. Nous y déciderons ensemble de ce que nous ferons le 1er mai à Paris. :

Pour rappel, "Coop en luttes", ce sont des coopératrices et des coopérateurs, issu.es de différents types d’organisations coopératives, qui discutent ensemble de la place qu’ielles peuvent prendre en tant que sociétaires dans les luttes sociales. C’est encore récent, c’est encore timide, mais c’est très enthousiasmant. Le 6 avril, des sociétaires de la Manufacture coopérative, d’Enercoop, de Coopaname, des Cargonautes et des Codeurs en liberté sont allé.es manifester ensemble sous le soleil parisien et c’était très sympa.

Pour vous inscrire sur la liste du diffusion Coop en luttes, un email à coopenluttes chez manufacture.coop