Le séparatisme ne serait-il pas celui du gouvernement avec le milieu associatif ?

Cela fait déjà 3 éditos que je parle des conséquences de la loi confortant les principes républicains. En son temps, les acteurs avaient déjà alerté sur les conséquences probables. Là, elles commencent à poindre. Surtout que trois amendements identiques de parlementaires ont mis le feu aux poudres de nouveau, dans la même veine, celle de museler les associations qui n’iraient pas dans le bon sens. Même les bastions du respect protocolaire sortent de leur réserve habituelle. Le HCVA a émis un avis critique sur ces amendements déposés en commission des finances de l’Assemblée nationale par des parlementaires Les Républicains au projet de loi de finances pour 2023 avec le soutien d’autres députés du centre, de la droite et du Rassemblement national. Le HCVA y regrette un climat difficile que la loi confortant les principes républicains a contribué à créer. Ces derniers amendements visent clairement les lanceurs d’alerte un peu remuant dans l’agriculture comme L214. L’association connue pour ses vidéos sur les conditions de traitement des animaux d’élevage a d’ailleurs vivement réagi, énonçant, probablement à juste titre, que ces amendements la ciblaient clairement. Entre la loi de M Darmanin et ces amendements, le milieu associatif est clairement ciblé.

L’actualité est également autour du projet de loi de finances et du plan de sobriété énergétique. Passé les cols roulés et les coupures de box wifi en cas d’absence, le débat mérite malgré tout un peu plus de sérieux. Plusieurs acteurs de l’ESS se sont emparés du sujet. Les mutuelles d’assurance ont beaucoup communiqué sur les efforts qu’elles vont faire pour participer à la réduction de leur impact. La Matmut(MAIF à suivre) a, par exemple, indiqué l’extinction de ses enseignes d’agence. La communication est belle, mais on se demandera malgré tout pourquoi les enseignes sont encore tolérées allumées (Pollution lumineuse forte, dépense énergétique, gêne pour les animaux,...) et qu’il faille attendre cette médiatisation pour arriver à éteindre des lumières que personne ne regarde, de fait !

Enfin, sur le volet de l’emploi dans le social, la CNAPE tire la sonnette d’alarme et appelle à des mesures de revalorisation salariale. Les mesures bancales du Ségur se ressentent toujours et ce sont les salariés aux côtés des plus vulnérables qui en payent les conséquences. Quand les employeurs reprennent les revendications des salariés, il y a urgence criante !

