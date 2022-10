Le Haut Conseil à la vie associative alerte le Gouvernement sur les différentes tentatives de restriction des libertés associatives

[1] Instance de consultation présidée par la Première ministre, le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a été introduit dans

la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale t solidaire en son article 63. Il s’agit d’une instance d’expertise et non de représentation qui situe son action dans la proposition et le conseil aux pouvoirs publics et aux élus