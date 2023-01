MSF condamne l’interdiction faite aux femmes de travailler pour les ONG et leur élimination de la vie publique en Afghanistan

Alors que de plus en plus de restrictions s’abattent depuis plusieurs mois sur les femmes en Afghanistan restreignant davantage leur participation à la vie quotidienne, comme leur accès à l’éducation, Médecins Sans Frontières (MSF) condamne fermement la dernière directive de l’Émirat islamique qui ôte aux femmes leur droit à travailler pour des organisations non gouvernementales et les bannit de la vie sociale.

« Les femmes représentent plus de 51% de notre personnel médical, soit environ 900 docteurs, infirmières et autres professionnelles de santé qui s’efforcent de prodiguer les meilleurs soins possibles à des milliers d’Afghans. Cette dernière directive est une étape de plus dans la mise en œuvre d’une politique qui vise à expurger de la vie publique toute présence féminine, et ce au détriment de tous et de toutes »

selon Filipe Ribeiro, représentant pays MSF en Afghanistan.