La Coop des Masques, Lessonia et Médecins Sans Frontières fournissent des kits contre le Covid-19

Les 2 entreprises finistériennes s’engagent avec l’Organisation Non Gouvernementale MSF à Lviv dans l’ouest de L’Ukraine.

Créée à Grâces (22) près de Guingamp au début de la pandémie de Covid-19 en 2020, la Coop des Masques - Bretonne et Solidaire se mobilise encore pour la solidarité - internationale cette fois - envers les victimes de la guerre en Ukraine. La solidarité, cela va de soi pour cette société coopérative (SCIC) qui emploie 17 salariés et qui est détenue par 1200 citoyens, collectivités territoriales et établissements demandeurs de masques (hôpitaux, mutuelles, entreprises de l’agroalimentaire...). Un convoi parti de Bretagne le 24 mars doit arriver ce week-end en Ukraine, par la Pologne.

Au début, la Coop souhaitait envoyer des masques FFP2 pour des soignants des hôpitaux ukrainiens. Puis, à la demande de Médecins Sans Frontières (MSF), elle a répondu à un besoin primordial pour les réfugiés confrontés à la promiscuité et au risque du Covid-19 : des masques pour 10 000 à 15 000 personnes dans un premier temps, déplacées à Lviv, dans l’ouest de Ukraine. Mais au-delà c’est un kit complet anti-covid léger qui est envoyé avec 10 masques chirurgicaux de la Coop des masques par personne, du gel hydro-alcoolique fabriqué par Lessonia à Saint-Thonan (29), près de Brest qui emploie 220 salariés pour la fabrication de produits cosmétiques naturels et de produits d’hygiène pour les mains. Le kit comprend aussi des couvertures, couches-culottes et serviettes hygiéniques.