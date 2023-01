Crédit Mutuel Alliance Fédérale soutient MSF à travers ses produits bancaires solidaires

Livret de Développement Durable et Solidaire, offre Eurocompte jeune et Livret d’Epargne pour les Autres : Crédit Mutuel Alliance Fédérale soutient MSF depuis 2021 via ses produits bancaires solidaires.

En septembre 2021, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a choisi d’ajouter Médecins Sans Frontières à la liste des 11 associations bénéficiaires des dons LDDS de ses clients. Depuis cette date, les clients du Crédit Mutuel Alliance Fédérale détenteurs d’un Livret de Développement Durable et Solidaire ont ainsi la possibilité de faire un don à MSF directement via leur livret en se rendant sur leur espace client.

MSF compte également parmi la liste des bénéficiaires du Livret d’Épargne pour les Autres (LEA). Chaque détenteur de ce livret a la possibilité de verser tout ou partie de ses intérêts à une des 22 associations bénéficiaires de ce livret.