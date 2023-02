Une Empreinte Coopérative et Sociétale positive sur le territoire

Depuis 10 ans déjà, les 14 Banques Populaires mesurent, chaque année, leur Empreinte Coopérative et Sociétale (ECS), véritable reflet de leur « Plus Coopératif » sur les territoires.

Fondée sur l’ISO 26 000 (norme internationale de référence en matière de RSE), cette empreinte identifie et valorise en euros les actions RSE et coopératives mises en place au sein de chaque banque en faveur des sociétaires et administrateurs, des collaborateurs, des fournisseurs, des clients et de la société civile. Ces actions vont au-delà de la réglementation et de l’activité bancaire classique. En 2021, plus de 117 millions d’euros ont ainsi été consacrés par toutes les Banques Populaires, à plus de 3800 actions de proximité.

Je me réjouis de la démarche lancée par Nicolas Théry et Pascal Demurger qui créent, dans la même dynamique, un « dividende sociétal ». Je m’y associe pleinement.

Je suis convaincu que notre modèle coopératif, point commun de nos entreprises, est un atout formidable pour faire face aux profondes transitions sociétales, climatiques, environnementales ou démographiques. Ce modèle, par nature, est respectueux de ses membres sociétaires, de ses collaborateurs, de son écosystème. Il est certainement une partie de la solution que recherche notre économie moderne pour retrouver du sens, protéger des excès et agir en proximité.