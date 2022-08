Le Crédit Mutuel et la Good Économie : un modèle partagé

Le palmarès de la 2e édition du Grand Prix de la Good Économie organisé par The Good et INfluencia a été dévoilé le 4 juillet en présence de tout l’écosystème des professionnels engagés pour une transformation écologique, sociale et solidaire de leurs activités, au service du bien commun.

Face aux problématiques environnementales et sociales, les entreprises ont la responsabilité et le pouvoir d’agir. Dans ce contexte, le groupe Crédit Mutuel, ancré dans la Good Economie depuis plus de 100 ans - ce que l’on appelait autrefois l’Economie sociale et solidaire - se veut à la fois banque de référence et initiateur en matière, notamment, d’actions sociales.

Sa pratique et son modèle bancaires, fondés sur les valeurs de proximité, de confiance, d’inventivité et de temps long contribuent à porter son ambition d’une société plus juste, plus solidaire et plus durable.