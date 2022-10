« Un grand gâchis »… Les caisses vides, la Coop des masques liquidée

La Coop des masques, société coopérative bretonne lancée début 2021 pour fournir des masques chirurgicaux et FFP2, a été liquidée mercredi par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.

Ses dirigeants en veulent à l’Etat et à certains sociétaires qui « n’ont pas joué le jeu » et ont passé commande en Asie.

Après la décision de liquidation judiciaire, 13 salariés vont se retrouver au chômage.

L’aventure n’aura même pas duré deux ans pour la Coop des masques. Lancée début 2021 dans la zone industrielle de Grâces près de Guingamp (Côtes-d’Armor), l’usine de fabrication de masques chirurgicaux et FFP2 vient d’être placée en liquidation judiciaire mercredi par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Depuis plus d’un an, la menace planait sur la société coopérative bretonne qui croulait sous les stocks en raison de la concurrence asiatique. Après avoir évité de peu un dépôt de bilan, la Coop des masques avait été placée en redressement judiciaire le 23 février.

Elle n’a depuis pas réussi à redresser la barre avec une trésorerie toujours dans le rouge et des pertes s’élevant à environ 1,5 million d’euros. « On s’attendait malheureusement à cette décision donc ce n’est pas vraiment une surprise », regrette Patrick Guilleminot. Le directeur général de la Coop des masques n’en reste pas moins amer.

« C’est un grand gâchis, un scandale même car certains de nos sociétaires n’ont pas joué le jeu, préférant acheter au moins-disant »,

balance-t-il. L’Etat et certains sociétaires n’ont pas joué le jeu