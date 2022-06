Quel rôle et quelle place pour la philanthropie dans une démocratie aujourd’hui ?

Depuis vingt ans, l’Etat a encouragé le développement de la philanthropie, en réformant le cadre réglementaire du mécénat et de la fiscalité du don. Le nombre de fondations a fortement augmenté et la philanthropie a bénéficié d’une plus forte visibilité publique. Le mécénat a été vu comme un complément, voire un substitut utile et « moderne » aux financements publics. Depuis quelques années, le ton semble avoir changé et les critiques se font plus fortes. La très forte pression du contexte américain sur le paysage philanthropique français ne facilite pas le débat.