Lancement de la 5eme édition des "prix de l’inspiration en ESS" 2023

La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées nouvelles mises en œuvre par des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) partout en France. Depuis 37 ans, elle lance le 1 er Appel à projet de l’année dédié aux structures de l’ESS, « les Prix de l’Inspiration en ESS ».

En 2022, ce sont plus de 1030 dossiers de candidatures qui ont été étudiés par des jurys locaux et 60 structures récompensées partout en France.

La Fondation Crédit Coopératif entend ainsi apporter aux actions ou projets innovants, exemplaires et/ou émergents un coup de pouce afin qu’ils puissent se réaliser et/ou se développer.

Les dossiers doivent être déposés en ligne jusqu’au 31 JANVIER 2023

L’édition 2023

L’objectif des Prix de l’inspiration en ESS est de soutenir financièrement des projets ayant un ancrage territorial fort et un engagement marqué en faveur de la transition écologique et sociale, en phase avec les 17 Objectifs de Développement Durable énoncés par les Nations Unies, en particulier dans leur dimension sociale et environnementale.

Tous les acteurs de l’ESS peuvent concourir à cet appel à projets, sous couvert qu’ils aient plus d’un an d’existence et que leur siège social soit en France. Les projets en phase d’amorçage seront privilégiés, dans la mesure où ils présentent un plan solide et fiable.

Outre une dotation financière, les lauréats bénéficieront d’une campagne de communication dédiée et de mises en relation avec des structures d’accompagnement, selon leurs besoins.

Des dotations pouvant aller de 3 000 € à 10 000 €

Dans un premier temps, les lauréats sont sélectionnés au niveau local puis au niveau régional par les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif, acteurs de l’ESS du territoire. Un lauréat national pourra ensuite être désigné par un jury national composé de personnalités qualifiées et reconnues pour leur expertise. Les dossiers sont évalués selon leur utilité sociale dans leur territoire, la qualité de leur maturité coopérative, le caractère innovant de la démarche et leur contribution aux Objectifs de Développement Durables tels qu’énoncés par les Nations Unies.