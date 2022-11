42ème édition des Saisons de la Solidarité

Initiées en 2005 par Pejman Memarzadeh, directeur artistique et musical, et Caroline Sénéclauze, directrice associée, les Saisons de la Solidarité sont des concerts caritatifs reconnus d’intérêt général, donnés à la Salle Gaveau, par l’Orchestre de l’Alliance au profit de causes prioritaires essentielles dans les domaines de la recherche, la santé, l’enfance, l’éducation, la culture et le patrimoine.

Chacun de ces concerts est financé par une ou plusieurs entreprises mécènes engagées au côté de l’association, de l’Orchestre de l’Alliance et de ses musiciens, participant ainsi à la grande chaîne de solidarité portée par ce projet. Grâce à la générosité des entreprises qui réalisent un véritable mécénat croisé solidarité/culture, au mécénat de l’agence de communication Les Aiguilleurs, à la participation du public qui paie sa place et à l’engagement des musiciens qui touchent des cachets solidaires, l’intégralité des recettes de billetterie est reversée au profit d’associations et fondations.

Chaque soirée rassemble un public nombreux, venu soutenir l’association en payant sa place et heureux d’assister à un concert servi par la plus haute qualité artistique et donné dans le cadre prestigieux de la Salle Gaveau. Le chef d’orchestre Pejman Memarzadeh commente et explique les œuvres créant ainsi le lien et la convivialité propres aux concerts des Saisons de la Solidarité.

41 concerts

1,1 millions d’euros reversés

32 associations bénéficiaires

Jeudi 1er décembre 2022 - 20h30

Après deux éditions annulées à cause du covid, retrouvez le traditionnel concert de musique classique de l’Orchestre de l’Alliance à la Salle Gaveau au profit de la Fondation Abbé Pierre.

A l’occasion de ce 42ème concert des Saisons de la Solidarité, participez à cet élan de générosité et venez redécouvrir le célèbre Adagio pour cordes de Barber et la Sérénade de Tchaïkovski, et laissez-vous transporter par le trompettiste « Victoire de la musique classique » Romain Leleu et le pianiste Romain Descharmes dans le grandiose Concerto pour piano, trompette et cordes n°1 de Chostakovitch, sous la direction du chef d’orchestre Pejman Memarzadeh.

PROGRAMME :

S.Barber - Adagiopour cordes, op.11

D. Chostakovitch - Concerton°1 pour piano, trompette et cordes en do mineur, op.35

P.I. Tchaïkovski - Sérénade pour cordes en do majeur, op.48

INFOS PRATIQUES :

Adresse : Salle gaveau - 45 rue de la Boétie, Paris 8è

Tarifs : de 12€ à 50€