Livre "Zéro pesticide"

Un nouveau paradigme de recherche pour une agriculture durable

L’objectif de l’ouvrage est d’expliquer les bases d’une nouvelle stratégie de protection des cultures. Quelles sont les grands principes d’actions pour se passer de pesticides ? Le fait de fixer à la recherche un cap zéro pesticide peut permettre de dépasser les verrous actuels et produire des innovations de rupture, à la fois dans les champs biotechniques et socio-économiques.

L’usage des pesticides chimiques est une préoccupation sociétale majeure en raison de leurs impacts négatifs sur l’environnement et la santé. Le Programme prioritaire de recherche (PPR) « Cultiver et Protéger Autrement », piloté par INRAE, joue un rôle structurant dans l’évolution des communautés scientifiques et dans l’émergence de fronts de science permettant une protection des cultures sans pesticides.

L’objectif de l’ouvrage est d’expliquer les bases de cette stratégie et les principes d’actions. En se fixant un cap zéro pesticide, la recherche tente de dépasser les verrous actuels et de produire des innovations de rupture dans les champs biotechniques et socio-économiques.

Au-delà de la recherche, de l’enseignement et du secteur agricole, cet ouvrage vise également les acteurs de l’innovation, du développement et du conseil.

Auteurs : Florence Jacquet (coordination éditoriale), Marie-Hélène Jeuffroy (coordination éditoriale), Julia Jouan (coordination éditoriale), Edith Le Cadre (coordination éditoriale), Thibaut Malausa (coordination éditoriale), Xavier Reboud (coordination éditoriale), Christian Huyghe (coordination éditoriale)

Langue(s) : Français

Editeur : Éditions Quae

Edition : 1ère édition

Collection : Synthèses

Publication : 10 mars 2022

EAN13 eBook [PDF] : 9782759233113

EAN13 eBook [ePub] : 9782759233120

DOI eBook [PDF] : 10.35690/978-2-7592-3311-3

Nombre de pages eBook [PDF] : 244

Intérieur : Couleur

Référence eBook [PDF] : 02817NUM

Référence eBook [ePub] : 02817EPB

Taille(s) : 5,1 Mo (PDF), 3,6 Mo (ePub)