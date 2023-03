Temps d’échange "Biodiversité Cultivée : Des opportunités à transformeré

D’Une Graine aux Autres, l’INRAE, Terres de Sources et IBB vous convient à leur après-midi d’échange sur le thème de la Biodiversité cultivée : Des opportunités à transformer.

Vous êtes transformateurs ? Paysans-transformateurs ? Elus ? Venez échanger sur les leviers pour diversifier l’agriculture et les systèmes alimentaires du territoire !

Au programme :

Micro-conférence fresque de la biodiversité cultivée (Véronique CHABLE et D’Une Graine aux Autres)

Table-ronde partage d’expériences (Ferme de la Rocheraie, Messidor et CERECO)

Goûter et temps d’échanges

Évènement ouvert à tous.tes sur inscription

Demi-journée technique et partage d’expériences

Mercredi 15 mars 2023

Accueil et café à partir de 13h45, début de l’événement à 14h.

Lieu à déterminer