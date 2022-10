Livre " Développement durable et filières tropicales"

Un cap politique et diplomatique majeur a été franchi en 2015. Les trois sommets internationaux, organisés à Addis Abeba sur le financement du développement, à New York au siège des Nations unies avec l’adoption des objectifs du développement durable, à Paris avec un accord universel sur le climat, se complètent pour forger un cadre d’action rénové et ambitieux pour le développement durable. Les agricultures du monde sont au cœur des défis globaux. Dans un contexte de mondialisation portée par des flux commerciaux et financiers plus intenses, des risques sanitaires globalisés et une évolution rapide des comportements alimentaires, les filières tropicales - liens entre les agricultures et les autres secteurs économiques - connaissent de profondes transformations techniques, économiques et sociales. Face aux préoccupations environnementales et sociales que soulève leur expansion, les filières sont de plus en plus à l’initiative de démarches de développement durable.

Les mutations liées aux filières s’opèrent de manière différenciée et cet ouvrage se propose d’en rendre compte. Fruit des recherches et de l’expérience de chercheurs et agents de développement, ces contributions discutent le rôle des filières et de leurs transformations au regard du développement durable, comme vecteurs de développement, espaces d’innovation, objets d’évaluation et arènes de régulation. Le Cirad et ses chercheurs, acteurs du système de recherche public français agissant avec des partenaires au Sud, et l’AFD et ses agents, sont les témoins et les accompagnateurs des changements techniques, biologiques et institutionnels qui traversent le monde agricole et les sociétés.

Le présent ouvrage est destiné aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants, ainsi qu’à la communauté internationale du développement et de l’environnement et au public intéressé par ces défis.

Auteurs : Estelle Biénabe, Alain Rival, Denis Loeillet

