Webinaire "Gouvernance de l’Internet : comment impliquer efficacement les parties prenantes à l’échelle mondiale ?"

Comment impliquer efficacement les parties prenantes du monde entier dans le processus de gouvernance de l’Internet pour y garantir la prise en compte des enjeux de diversité et de durabilité ?

De par sa nature même, Internet est un réseau dont la gouvernance implique de nombreuses parties prenantes : les Etats et leurs agences spécialisées, les organisations internationales, mais aussi le secteur privé, la société civile… Plateforme mondiale multipartite sous l’égide des Nations unies, le Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) rassemble tous ces acteurs pour faciliter les discussions sur les politiques publiques relatives à la gouvernance de l’Internet (normes, procédures…).

Mais, alors que le prochain forum aura lieu en octobre 2023 à Tokyo, assurer le succès du FGI requiert de mobiliser efficacement tous ces acteurs, de l’appel à thématiques jusqu’à la tenue effective du forum pendant lequel plus de 200 ateliers auront lieu. La mobilisation d’une diversité d’acteurs est d’autant plus importante que les choix faits ont des implications à la fois économiques, politiques et sociales sur les utilisateurs, et en premier lieu les citoyens.

Ce webinaire animé par Karim Attoumani Mohamed fera un état des lieux et abordera des pistes d’amélioration envisageables pour tenir compte de la diversité géographique, linguistique, culturelle et économique des différentes parties prenantes.

Les participants pourront partager leur expérience et donner leur avis sur la nécessité d’une gouvernance de l’Internet inclusive et efficace à l’échelle mondiale.

Les échanges se tiendront en anglais.

23 Mars 2023

14H00 - 15h15 (CET)

Webinaire en ligne sur Livestorm