Webinaire "Comment les banques de développement s’investissent dans le développement durable ?"

Notre monde bascule. Il est traversé par des fractures économiques, sociales, historiques et environnementales. La crise du coronavirus vient accroître nos vulnérabilités et met en péril les efforts déployés pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Ce moment devient celui d’une transition, qui nous incite à redoubler de force et d’optimisme pour construire une réponse qui permette d’aider immédiatement celles et ceux qui en ont le plus besoin – notamment en Afrique – tout en déplaçant les curseurs en direction d‘un monde moins inégal, conscient des aléas dévastateurs du climat ou de l’étiolement de la biodiversité.

Ce chemin, c’est celui d’un développement qui réconcilie le bien-être des gens avec les capacités de notre planète. Un groupe d’acteurs de la finance trop peu connu, les Banques Publiques de Développement, a vocation à s’y investir, à l’inventer si nécessaire. Elles sont plus de 500 et elles déploient 10% de l’investissement mondial.

Cette conférence, organisée à l’occasion de la sortie d’un numéro spécial de la « Review of Political Economy », réunira l’éditeur scientifique de la revue avec les chercheurs les plus en pointe sur le sujet. Ils partageront, sous une forme interactive, les conclusions de leurs recherches les plus récentes sous une forme accessible à tous. Ils montreront comment, au-delà de leurs propres financements, les banques publiques de développement peuvent jouer un rôle de catalyseur pour contribuer à réorienter les 20 000 milliards de dollars d’investissements mondiaux au service d’un développement durable.

Intervenants :

Thomas Mélonio, Directeur Exécutif Innovation, stratégie et recherche, AFD

Stephany J. Griffith-Jones, Professeur émérite, Institut d’études du développement, Université du Sussex

Diana Vivienne Barrowclough, Economiste senior, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

Thomas Marois, Professeur d’études du développement à l’université SOAS de Londres et chercheur associé au projet de services municipaux

Louis-Philippe Rochon, Rédacteur en chef, Review of Political Economy

Régis Marodon, Conseiller Spécial Finance durable, AFD

Les échanges se tiendront en anglais.

17 mai 2022 - 17h30 (CET)