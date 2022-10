15ème édition de sa conférence internationale de recherche sur le développement "Soutenabilité forte : les trajectoires de développement Net Zero sont-elles soutenables ?"

L’Agence française de développement (AFD) organise la 15ème édition de sa conférence internationale de recherche sur le développement qui se tient tous les deux ans. Cette année, l’événement aura lieu les 7, 8 et 9 décembre 2022 à Paris, et s’intitule « Soutenabilité forte : les trajectoires de développement Net Zero sont-elles soutenables ? ».

Face à la remise en question des approches actuelles (capacité des Contributions Déterminées au Niveau National à limiter le réchauffement à +1,5°C, multiplication des appels en faveur d’une transition juste et d’une plus grande intégration des questions liées à la biodiversité, au climat…), l’AFD propose de mobiliser le concept de soutenabilité forte. Une approche qui invite à penser la construction et la mise en œuvre de trajectoires de développement en combinant, sans en exclure aucune, les problématiques climatiques, environnementales, sociales, économiques et financières auxquelles les sociétés du Sud comme du Nord sont confrontées.

Elle réunira des hauts fonctionnaires, des experts du développement durable et de l’environnement, des climatologues, des économistes, des philosophes ainsi que des penseurs stratégiques venant du monde entier.

L’objectif de cette conférence est double :

Générer des connaissances relatives aux trajectoires de soutenabilité forte afin de mieux faire face aux défis politiques dans le domaine du développement ;

Développer des recommandations concrètes et spécifiques à l’attention des secteurs public et privé.

La conférence se tiendra en présentiel et en ligne.