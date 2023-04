Publié le 5 avril 2023

Le Guide pour l’évaluation de l’agroécologie propose une démarche et des outils méthodologiques pour apprécier, d’une part, les effets des pratiques et des systèmes agroécologiques sur les performances agroenvironnementales et socio-économiques de l’agriculture et, d’autre part, les conditions de développement de l’agroécologie. Il vise à aider les acteurs du développement à mieux concevoir leurs projets, programmes et politiques publiques en faveur de l’agroécologie, à faciliter la création de références (...)