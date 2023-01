« 100 % des coopératives sont engagées dans les transitions agroécologiques », selon Dominique Chargé

Les coopératives agricoles sont des entreprises créées par les agriculteurs qui leur appartiennent collectivement. Présentes dans toutes les filières et sur tout le territoire, elles aident et accompagnent les agriculteurs à valoriser leurs produits, à les transformer, les commercialiser. En France, les coopératives assument 70 % de la production agricole et 40 % de l’agroalimentaire. Le président de la Coopération Agricole, Dominique Chargé, revient pour EURACTIV France sur la particularité du modèle en France et en Europe, et sa capacité à affronter les crises actuelles.

Dominique Chargé est éleveur de vache laitière et président de la Coopération Agricole, syndicat des coopératives en France. Il vient de publier un livre : Idées reçues sur les coopératives agricoles (Cavalier Bleu).

EURACTIV France. Selon un récent sondage, 90 % des français ont déjà entendu parler des coopératives, mais seulement la moitié connaît leur fonctionnent. Comment expliquer ce flou qui entoure ce modèle pourtant omniprésent sur nos territoires ?

Dominique Chargé. Les populations française et européenne se sont beaucoup urbanisées et ont oublié l’importance de l’agriculture pour fabriquer leur alimentation. Depuis les années 60-70, la question liée à l’approvisionnement des magasins en alimentation n’est plus une question qui préoccupe nos citoyens. Seul le prix en est une.