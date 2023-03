Idées reçues sur les coopératives agricoles

Les coopératives agricoles font souvent l’objet d’opinions ou de jugements dépréciatifs et d’injonctions contradictoires : elles devraient être compétitives mais rester petites, participer à la souveraineté alimentaire, mais ne développer que l’agriculture biologique, être financièrement aussi rentables que les entreprises du CAC 40, mais servir une rémunération élevée à leurs adhérents, pour ne citer que quelques exemples.

Pour combattre ces opinions, souvent relayées par les médias ou encore le syndicalisme agricole, des financiers, parfois des chercheurs, voire de l’administration elle-même, Dominique Chargé, président de la Coopération agricole, et lui-même agriculteur, producteur laitier et vice-président de la coopérative Terrena, les qualifie d’« idées reçues » et prend la plume pour les réfuter, point par point, après avoir retenu celles qui reviennent le plus fréquemment comme un bruit de fond persistant.

Sous la forme d’un petit ouvrage de 136 pages de plaidoyer et de vulgarisation, l’auteur s’attache à rétablir les faits, à rappeler les règles juridiques spécifiques qui gouvernent les coopératives agricoles, et à illustrer par de nombreux exemples leurs actions dans tous les domaines. En revanche, l’ouvrage ne mobilise que peu de données chiffrées et statistiques, qui auraient sans doute été de nature à objectiver les arguments développés.