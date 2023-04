Est-il possible de conquérir le cœur des Français avec le Mois de l’ESS ?

Cela fait 15 ans que le Mois de l’ESS, temps fort annuel consacré à donner de la visibilité à l’économie sociale et solidaire, se déroule pendant le mois de novembre. Projet issu d’une initiative territoriale de la CRESS PACA, il a pour objectif de rendre visible et lisible l’ESS à travers la mise en valeur des initiatives ancrées localement.

Partir d’initiatives territoriales pour sensibiliser le grand public à l’ESS

Par un travail de référencement d’événements sur une plateforme numérique commune, lemois-ess.org, le Mois de l’ESS fonctionne comme un festival d’initiatives portées par les acteurs de l’ESS sur l’ensemble du territoire français, en Métropole et en Outre-mer. C’est l’occasion pour les acteurs de l’ESS d’organiser des initiatives ouvertes au grand public, tournées vers les citoyens curieux de connaître les diverses réalisations des structures de l’ESS présentes sur leurs territoires. Les événements référencés sur la plateforme prennent une grande variété de formes : conférences-débats, collectes solidaires, formations, rencontres d’affaires, etc. Ils ambitionnent de s’adresser à de nombreux publics différents : grand public, professionnels, étudiants, collectivités territoriales, etc. Les thématiques traitées témoignent de la diversité des sujets investis par l’ESS : insertion professionnelle, égalité femmes-hommes, économie circulaire, action sociale, inclusion, culture…

Le Mois de l’ESS permet aux citoyens de découvrir les belles histoires de l’ESS, les solutions apportées à des problématiques souvent partagées à l’échelle territoriale. C’est en ce sens qu’ESS France met en valeur des « initiatives remarquables » via des prix remis à la fois à l’échelle régionale et nationale sur deux grands angles, l’utilité sociale et la transition écologique. Les lauréats constituent ainsi des ambassadeurs du Mois de l’ESS et de sa traduction concrète à l’échelle des territoires.