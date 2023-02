La pénibilité, grande absente de la réforme des retraites

Faute d’effectifs et d’une véritable prévention des risques professionnels, les conditions de travail des salariés de la santé privée se dégradent, témoigne Franck Houlgatte, secrétaire général de l’union nationale des syndicats FO de ce secteur. Un décalage de l’âge de départ à la retraite ne fera qu’accentuer les phénomènes d’éviction des salariés âgés et de report de la pénibilité sur les jeunes.

Les conditions de travail des salariés âgés sont dans l’angle mort de la réforme des retraites et pas prêtes d’en sortir. Et pour cause : "C’est une réforme financière dont l’objectif est de réduire le montant des pensions", explique Franck Houlgatte, secrétaire général de l’union nationale des syndicats FO de la santé privée, à l’occasion d’un webinaire organisé le 9 février par le media Miroir social sur les conditions de travail des seniors.

"Les trois quarts des professionnels de santé n’iront pas jusqu’à 64 ans", indique le militant. Or, s’ils n’ont pas validé tous les trimestres nécessaires, leur pension sera réduite à proportion. C’est que qu’il risque d’arriver si le départ à la retraite est retardé et d’autant plus sans rien changer aux conditions actuelles de travail des salariés occupant des métiers pénibles. Des conditions de travail dont la réforme fait fi.