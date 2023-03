Retraites : une réforme qui pénalise durement les associations, leurs bénévoles et salarié.es

Le Collectif des associations citoyennes s’associe aux organisations syndicales professionnelles et de jeunesse qui mènent leurs actions d’information et de conviction pour élargir encore le mouvement social.

Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les associations, comme dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d’études, les transports…

Travail associatif, c’est le salariat atypique qui est typique

Les 1,8 millions de salarié.es du secteur associatif représentent 7,1 % de l’emploi (privé et public confondus). 68 % sont des femmes, 36 % travaillent à temps partiel et 53 % seulement sont en CDI… Exposés au risque de carrière incomplète, ces salarié.es sont durement touchés par l’allongement du nombre de trimestre et le recul de l’âge de départ à 64 ans. Dans le domaine de l’action sociale, humanitaire et caritative qui représente 30 % des emplois associatifs, ce sont des salarié.es aux conditions précaires qui exercent auprès des personnes les plus fragiles.