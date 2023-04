APPEL du CAC contre la réforme des retraites

Publié le 6 avril 2023

Le Collectif des associations citoyennes (CAC) salue la mobilisation des millions de travailleurs et travailleuses, de jeunes, de retraité.es, qui depuis le 19 janvier, expriment leur opposition à la réforme des retraites. Elles et ils sont déterminé.es à empêcher le recul de l’âge légal à 64 ans et l’allongement du nombre de trimestres. L’écrasante majorité de la population comme 90% des salarié.es font preuve de « bon sens » et rejettent cette réforme brutale, inacceptable et inutile. L’adoption de la (...)