Appel inter-collectifs de soutien au mouvement social

Publié le 3 avril 2023

Plusieurs collectifs ou associations signent un appel commun de soutien au mouvement social en cours. Nous appelons à soutenir les grèves et les manifestations en opposition à la réforme des retraites. Son contenu, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour la faire inscrire dans la loi, sont contraires aux valeurs que nous défendons. Les liens qui existent entre productivisme et dégradation des milieux naturels, effondrement de la biodiversité, et dérèglement climatique sont établis. Dans (...)