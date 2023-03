Réforme des retraites, réforme du chômage : la double peine pour les travailleuses et travailleurs les plus précaires

Publié le 6 mars 2023

L’Unedic s’apprête à publier une étude sur l’articulation des effets croisés des réformes d’assurance chômage et de retraites. La CGT a parallèlement fait des demandes de chiffrages dont les résultats sont édifiants. Si le gouvernement affirme que la réforme des retraites va permettre de faire des économies importantes, tout comme celles de l’assurance chômage, il omet de documenter le transfert de charges, avec la part augmentée de séniors au chômage jusqu’à 64 ans et plus. Pour exemple, les dépenses (...)