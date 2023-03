L’intersyndicale toujours déterminée à combattre ce projet de loi

Publié le 16 mars 2023

Depuis le 19 janvier, lors de huit journées de grève et de manifestations appelées par l’intersyndicale, les salarié·es, jeunes, retraité·es, et plus largement toute la population ont massivement exprimé leur rejet du projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Ce mercredi, plus d’1,5 million de personnes ont manifesté. Ce refus très majoritaire du report de l’âge de départ en retraite à 64 ans et de l’allongement de la durée de cotisation est confirmé avec constance : 70% de la population et (...)