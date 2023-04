Un 1er-Mai unitaire et populaire pour le retrait !

Publié le 20 avril 2023

Les propos, ce soir, tenus par le président de la République démontrent qu’il n’a toujours pas compris la colère qui s’exprime dans le pays et s’obstine. Il doit respecter la démocratie sociale et le rejet très majoritaire de cette réforme par la population. En s’entêtant, l’exécutif ne prend pas conscience de la responsabilité qu’il porte en s’enfermant dans le déni et il est le seul responsable d’une situation explosive sur l’ensemble du pays. Depuis 3 mois, le rejet de la réforme des retraites est (...)