Communiqué de presse du 11 mars 2023 des organisations syndicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA, Solidaires, Unef, la Voix lycéenne, FAGE, FIDL, MNL

Publié le 14 mars 2023

A l’occasion de cette septième journée de mobilisation, ce sont à nouveau des centaines de milliers de salarié-es, jeunes, retraité-es qui se sont mis en grève et qui sont descendus dans la rue pour une nouvelle fois dire non au départ à la retraite à 64 ans et à l’allongement de la durée de cotisation. L’intersyndicale unie dénonce le mépris dans lequel s’obstine Emmanuel Macron qui refuse de la recevoir. Parce que l’intersyndicale entend faire grandir le rapport de force en complément des mobilisations (...)