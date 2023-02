Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l’arrêt !

Publié le 23 février 2023

Les organisations syndicales et de jeunesse saluent la mobilisation de ces millions de travailleurs.euses, jeunes, retraité.e.s qui, depuis le 19 janvier, expriment leur opposition à cette réforme des retraites. Ils et elles sont déterminé.e.s à empêcher le recul de l’âge légal à 64 ans et l’allongement du nombre de trimestres, ce qui aurait pour effet de faire aussi baisser plus rapidement leurs pensions. Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien-fondé de sa réforme, l’écrasante (...)