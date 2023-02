Courrier envoyé, au nom de l’intersyndicale, à l’ensemble des parlementaires de l’ARC Républicain

Publié le 15 février 2023

Madame, Monsieur, la, le député(e), L’intersyndicale constituée depuis juillet 2022, et profondément unie dans le rejet du projet de réforme des retraites, souhaite vous interpeller de façon très solennelle et grave sur la crise politique et sociale que traverse actuellement notre pays, en raison de l’entêtement incompréhensible du gouvernement. Il n’est jamais inutile de répéter les raisons de la colère. Les arguments portés par l’intersyndicale sont solides, justes. Aujourd’hui, ils sont (...)