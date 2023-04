2 Français sur 3 déclarent que travailler 4 jours par semaine les aiderait à mieux tenir jusqu’à la retraite

Publié le 13 avril 2023

Alors que les français sont appelés à travailler plus longtemps, Talent.com, spécialiste du marché de l’emploi et du recrutement dans le monde (présent dans 77 pays), a interrogé 1010 actifs français pour connaître leur opinion sur la semaine de quatre jours. Principaux enseignements Un tiers des Français déclare travailler plus de 5 heures supplémentaires par semaine Plus de la moitié des salariés se sentent surchargés au boulot 56% des actifs placent la semaine de 4 jours dans le Top 3 des avantages (...)