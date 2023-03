Prise de parole de la FCSF sur la réforme des retraites

Publié le 9 mars 2023

Depuis plusieurs semaines, le projet de réforme des retraites en cours de discussion à l’Assemblée nationale et au Sénat suscite réactions, débats et mobilisations dans la rue ou les médias. Dans ce contexte, le conseil d’administration de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) tient à exprimer ses inquiétudes vis-à-vis de ce projet de réforme tel qu’il est présenté et débattu actuellement. Des inquiétudes nourries notamment par les conséquences de celle-ci sur les situations (...)