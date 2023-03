Position du collectif « Le Français Pour Tou·te·s » : Une politique qui contraint à apprendre plus qu'elle n'encourage

Publié le 27 mars 2023

Le gouvernement par cette nouvelle mise à jour de la loi Asile et Migration met l’accent sur l’acquisition de la langue et l’insertion professionnelle comme vecteur d’une « meilleure intégration ». Il y a 3 ans seulement des dispositions avaient été prises qui visaient à augmenter les parcours de formation linguistique proposés dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine et les rendre plus accessibles aux publics les moins scolarisés. Sans réelle évaluation de ces avancées, le gouvernement durcit (...)