Pour le retrait de cette réforme, FO et l’intersyndicale toquent à la porte du Conseil constitutionnel

Publié le 29 mars 2023

Ce jour (27/03/2023), l’intersyndicale a adressé un courrier et des argumentaires au Conseil constitutionnel expliquant pourquoi cette loi est contraire à la Constitution. Conjointement aux différentes actions et mobilisations qui se poursuivent dans tous les secteurs professionnels du pays, l’intersyndicale se saisit des armes juridiques à sa disposition pour s’opposer à la réforme des retraites. Au passage en force du texte prévoyant un recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et un (...)