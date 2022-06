Université d’été CAC

UNIVERSITE D’ETE DU CAC 2022 en partenariat avec la MRES

"QUEL MONDE ASSOCIATIF (voulons-nous) DEMAIN ?"

DU 5 au 7 JUILLET à LILLE

3 jours de rencontres / débats / ateliers / échanges / balade et de soirée projection-débat ou conférence gesticulée.

3 jours pour prendre un peu de hauteur sur le quotidien effervescent de nos activités militantes et associatives.

3 jours de convergence entre associations, collectifs, têtes de réseaux et citoyen.nes (adhérent.es ou non) de tous secteurs et lieux dont celles et ceux de Lille.

Possibilité de dormir à l’Auberge de Jeunesse de Lille (nombre de places limité)

Réservez sans tarder en vous inscrivant sur notre formulaire

Payez dans un second temps en ligne (Helloasso) ou en chèque ou virement.

Mardi 5 juillet - à la Maison régionale de l’environnement et des solidarités

9h30 Accueil puis Plénière

Déjeuner commun

Ateliers 4 obstacles à éviter pour renforcer l’action associative en France... et en Belgique

Balade militante avec l’Atelier Populaire d’Urbanisme de Fives

Apéro-formation

Diner libre

20h30 Conférence-gesticulée "Le néo-libéralisme va-t-il mourir ? (et comment faire pour que ça aille plus vite)" ou bien, Atelier grande histoire-petite histoire animé par la SCOP l’étincelle

Mercredi 6 juillet - à la MRES + ciné l’Univers

9h Accueil puis Ateliers participatifs

Dialogue franco-belge (suite) interventions "prises de recul".

Déjeuner commun

Ateliers - plénière "Que faisons-nous vraiment et comment pouvons-nous (mieux) l’expliquer et en rendre compte ?"

Apéro dinatoire et présentation de nos documentations

21h Projection débat Film du Collectif 21 « 2121, hypothèses, associations »

Jeudi 7 juillet - à l’auberge de Jeunesse S. Hessel