SOS MEDITERRANEE alerte sur sa situation financière

Alors que l’Ocean Viking prépare son retour en Méditerranée centrale pour sauver des vies, SOS MEDITERRANEE alerte sur l’état de ses finances en cette fin 2022, année très impactée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Face à la forte augmentation de ses coûts d’opérations, l’association en appelle à la générosité du grand public, des mécènes et des collectivités territoriales.

La Méditerranée centrale est la route migratoire maritime la plus meurtrière au monde depuis 2014 [1]. En 2022, au moins 1 362 femmes, hommes et enfants y ont perdu la vie. Face à ce drame humanitaire, les ONG de sauvetage en mer telles que SOS MEDITERRANEE jouent un rôle vital. Or, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, l’année 2022 s’est révélée extrêmement difficile d’un point de vue financier. SOS MEDITERRANEE doit faire face à un surcoût de plus d’un million d’euros du fait de l’explosion du prix du carburant pour son navire, dont le prix a doublé, et à l’augmentation des coûts des équipements et services nécessaires à ses opérations de sauvetage. Ceci alors même qu’une partie importante de la générosité publique et privée s’est orientée, cette année, vers l’Ukraine.

« Nous ne pouvons pas envisager qu’un navire de sauvetage aussi performant que l’Ocean Viking, avec à son bord des marins professionnels et dévoués, soit mis à quai pour des raisons financières alors que chaque jour, des vies pourraient être sauvées en Méditerranée centrale »

s’inquiète Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de SOS MEDITERRANEE.

Depuis le début de ses opérations en 2016, SOS MEDITERRANEE a secouru 37 023 personnes avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking. Près du quart de ces rescapés étaient des mineurs.

« Notre situation financière est très difficile en cette fin 2022, mais nous ne baissons pas les bras. Pour continuer de faire face au drame humanitaire en Méditerranée, nous appelons au soutien financier de toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs : citoyens, organisations, institutions, collectivités territoriales, répondez à notre SOS ! Vos dons sauvent des vies ! Depuis 2016, vous nous avez toujours donné les moyens d’agir, et plus que jamais nous avons besoin de vous. Nous sommes confiants, nous parviendrons à surmonter ces difficultés cette année encore, grâce à votre soutien »

conclut Sophie Beau.