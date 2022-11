Nouvelle campagne de solidarité "Les enfants ukrainiens ont besoin de nous !"

« Une nouvelle fois, alors que l’Europe vit des moments tragiques, les PEP s’inscrivent dans un grand mouvement de solidarité pour soutenir les personnes qui souffrent d’une guerre que nous pensions à jamais éloignée. En référence au "Sou des Pupilles" qui a fondé le mouvement PEP en 1915 pour venir en aide aux enfants victimes de la Grande Guerre, les professionnels et bénévoles des associations PEP se mobilisent pour les Ukrainiens depuis le début du conflit. Cet été, les PEP ont su faire la preuve de leur réactivité et de leur capacité d’organisation. Au total, sur l’ensemble du mois d’août, ce sont plus de 170 enfants ukrainiens qui ont bénéficié de huit à vingt jours de vacances en milieu « ordinaire » et bienveillant, avant de reprendre les chemins de l’école dans leur pays en guerre. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine se poursuit et les PEP sont déterminées à poursuivre leur engagement pour soutenir les enfants et adolescents ukrainiens. Depuis septembre, les de mandes formulées par les autorités régionales ukrainiennes à la Fédération générale des PEP se multiplient. Notre réseau a d’ores et déjà été sollicité pour accueillir dans la seconde quinzaine de novembre et début décembre 81 enfants et réfléchit à organiser des classes transplantées pour 100 enfants entre janvier et mars pour permettre aux élèves ukrainiens de poursuivre leur scolarisation dans un cadre sécurisant. Par ailleurs, nous espérons pouvoir accueillir 1500 enfants pour les vacances d’été. Il s’agit d’un enjeu éducatif d’avenir pour les ukrainiens et l’Europe de demain. »

Dominique Gillot

Présidente de la Fédération générale des PEP

Membre du Comité économique et social européen

Ancienne ministre

Une première expérience positive pour 170 enfants cet été

La Fédération générale des PEP et les associations membres de son réseau ont répondu présents à la sollicitation fin juin du projet Europe Prykhystok, relayant les demandes des autorités locales et organisations de la société civile ukrainiennes : permettre aux enfants de bénéficier de quelques semaines de répit loin de la guerre avant la rentrée scolaire.

En cinq semaines, dans l’urgence, les PEP se sont mobilisés pour organiser avec Europe Prykhystok et les autorités de Lviv, Tcherkassy et Khmelnytskyi, des séjours de vacances et accueillir 170 enfants ukrainiens dans ses centres, avec le soutien de la CNAF, du réseau des CAF, de la MAE et de la Délégation Interministérielle à la Jeunesse.

Dans ce contexte, la Fédération générale des PEP a mobilisé des ressources internes et ses partenaires. Première étape, nous accueillons depuis le 15 novembre et jusqu’au 29 novembre, un groupe de 41 jeunes dans deux Centres PEP pour deux semaines : à Mandres-les-Roses (dépt.94), un centre des PEP 75, et à Montmartin dans le centre des PEP 50 les Salicornes (dépt.50). Un séjour organisé et géré par PEP Découvertes dont les équipes d’animation redoublent d’efforts pour apporter l’attention nécessaire aux enfants. Un autre séjour est prévu du 1er au 15 décembre dans les mêmes centres de séjour.

Permettre aux enfants de vivre quelques semaines loin du conflit, de bénéficier d’un temps de vacances ou de scolarité, en classe avec leurs camarades et leur enseignant, est un enjeu éducatif d’avenir pour les Ukrainiens. Un enjeu pour la construction de l’Europe de demain, l’Europe de la paix.

Pour y parvenir, nous avons aujourd’hui besoin de nouveaux partenaires, partageant nos valeurs et convaincus du bien-fondé des actions entreprises cet été. C’est pourquoi notre Fédération fait appel à la générosité de tous afin d’assurer un financement pérenne à l’accueil et l’encadrement des enfants ukrainiens lors de futurs séjours de vacances ou de classes transplantées Cet appel aux dons est motivé par notre volonté de financer les actions de soutien aux enfants et les pérenniser dans le temps.