Solidarité en action avec les Ukrainiens : le réseau PEP se mobilise pour offrir des vacances aux enfants

Du 5 au 27 août, les centres de vacances du réseau PEP accueillent 170 enfants et adolescents venant d’Ukraine pour quelques semaines de répit, loin du front militaire et de la tension permanente.

La Fédération générale des PEP et ses associations se sont mobilisées dans l’urgence, en partenariat avec le Programme Europe Prykhystok pour répondre à la demande des autorités des régions de Lviv, Tcherkassy et Khmelnytskyï.

Avec le soutien de la CNAF et du réseau des CAF, ainsi que de la MAE, neuf associations PEP et leurs partenaires vont accueillir les enfants et adolescents en séjours collectifs de vacances, pour deux à trois semaines, en Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ils seront accompagnés par des professionnels ukrainiens (enseignants, éducateurs, traducteurs...) qui pourront lever la barrière de la langue et garantir un cadre rassurant pour ces jeunes, leur permettant ainsi de profiter d’un temps de vacances avec des jeunes de leur âge.

Ce projet de solidarité avec les Ukrainiens s’inscrit pleinement dans l’histoire et les valeurs des associations PEP créées en 1915 pour accompagner les orphelins de la Première Guerre mondiale. Les PEP ont depuis développé une diversité d’actions, pour tous les publics, au service de leur projet de société inclusive et solidaire. Aujourd’hui, dans une Europe à nouveau frappée par la guerre, la solidarité est d’une actualité brûlante, les PEP se mobilisent !

Nous vous invitons à diffuser et participer à notre campagne « Solidarité avec les Ukrainiens », pour soutenir ce projet de vacances pour les enfants et adolescents et nos prochaines actions construites avec les autorités locales d’Ukraine.