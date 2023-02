Mobilisons nous pour l’éducation des enfants ukrainiens

Le 24 février 2022, les forces militaires russes envahissaient le territoire de la République ukrainienne, provoquant une crise humanitaire aux conséquences dévastatrices : près d’un enfant sur deux a dû fuir son foyer, plusieurs dizaines de milliers d’entre eux ont perdu l’un de leurs parents, voire les deux, avec des conséquences immuables sur leur devenir, révélées par les enquêtes menées par la Cour Pénale Internationale.

Dès les premières semaines du conflit, les PEP se sont mobilisées pour apporter soutien aux populations déplacées : appui à la scolarisation, aide matérielle et hébergement d’urgence de familles, accompagnement d’enfants ukrainiens orphelins de guerre...

Les autorités ukrainiennes expriment une préoccupation forte en vue de la reconstruction du pays : prévenir la santé mentale, assurer l’éducation de sa jeunesse et lui redonner des perspectives d’espoir dans un avenir de paix. En juin, La Fédération Générale des PEP s’est associée au projet Europe Prykhystok pour répondre aux sollicitations des services de la jeunesse et de la protection de l’enfance des régions ukrainiennes de Lviv, Tcherkassy et Khmelnytskyï afin de permettre aux jeunes orphelins de guerre de bénéficier de quelques semaines de répit loin des affres du conflit.

Dès le mois d’août, 170 jeunes ukrainiens ont été accueillis dans plusieurs centres de séjour avec et parmi les enfants du réseau, s’appuyant sur la mobilisation exceptionnelle de ses équipes d’animation. Ces opérations de solidarité ont pu voir le jour grâce au soutien des partenaires publics et privés des PEP.

Déterminés à poursuivre notre engagement en faveur des jeunes ukrainiens, nous avons lancé une campagne d’appel aux dons qui nous a permis d’accueillir deux groupes de 40 enfants à l’automne dernier.

Durant ces quelques semaines, ces jeunes ont pu reprendre contact avec une vie normale et tisser des liens forts avec des jeunes français de leur âge, partageant des moments de convivialité, prenant part à de nombreuses activités culturelles, sportives et ludiques. Ces séjours offrent plus qu’un simple temps de répit : ils contribuent à affermir le sentiment d’appartenance des jeunes citoyens de nos deux pays à une même communauté.

Aujourd’hui, nos interlocuteurs ukrainiens nous demandent d’organiser avec eux de nouveaux séjours pour 2000 jeunes d’ici l’été prochain ainsi que des classes transplantées à destination de 250 élèves et de leurs enseignants afin de leur permettre de bénéficier d’un temps de scolarité dans un cadre sécurisé. Il s’agit là d’un enjeu éducatif et pédagogique majeur pour l’avenir du pays. Il s’agit d’un enjeu qui correspond aux engagements séculiers des PEP.

Pour relever ce défi, nous avons d’ores et déjà sollicité les pouvoirs publics, locaux et nationaux, ainsi que de nombreuses organisations de la société civile. Plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux partenaires, partageant nos valeurs, convaincus du bien-fondé de ces actions de solidarité et d’éducation à la citoyenneté. C’est pourquoi nous lançons un appel à la générosité de tous afin de pérenniser le financement de ces séjours et construire avec les jeunes générations l’Europe de demain.

Dominique Gillot, Présidente de la Fédération Générale Des Pupilles de l’Enseignement Public

Benjamin Abtan, Président d’Europe Prykhystok