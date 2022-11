Invitation Ciné-Débat sur la Transition Alimentaire Lundi 7 Novembre 20H

organisé par l’association Guinée 44 au Cinéma Bonne Garde à Nantes dans le cadre du Festival Alimenterre "Notre avenir se joue dans nos assiette", festival pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires.

Dans le cadre de ce festival, le documentaire STOLEN FISH sera diffusé le lundi 7 Novembre à 20h au Cinéma Bonne Garde à Nantes.

Ce documentaire passionnant sur la surpêche industrielle et ses effets domino sera suivi d’un débat :

pour mieux comprendre les interdépendances agricoles et alimentaires

réfléchir ensemble aux conditions d’une transition alimentaire durable, responsable et équitable.

En présence de :

l’association Guinée44 avec Pierre Demerlé, responsable bénévole de la commission agriculture et alimentation de Guinée 44

de Delphine Bonamy, adjointe à la Maire de Nantes, conseillère métropolitaine à l’alimentation, l’agriculture et les forêts

d’Alassane Guisse, adjoint à la Maire de Nantes, délégué à la coopération internationale

d’un jeune engagé avec Baye Ibrahima Seck, représentant des jeunes éclaireurs sénégalais à la conférence climat à Dubaï

Nous vous attendons nombreux pour ce ciné-débat.

Tarif entier : 5 euros- Réduit 4,5 euros

20 rue Frère Louis Lumière 44 200 Nantes

Arrêt Tram 2 ou 3 PIRMIL