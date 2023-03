Soirée de soutien aux Iraniennes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le Palais de la Porte Dorée se mobilise pour les femmes iraniennes qui luttent aujourd’hui pour leur liberté !

Après l’installation Femme, vie, liberté, égalité, fraternité proposée par l’artiste franco-iranienne Hanieh Delecroix en hommage à Mahsa Amini, le Palais propose une soirée de rencontre-projection en hommage au combat des femmes iraniennes pour la liberté.

Rencontre animée par Mariam Pirzadeh de 18h30 à 20h

Artistes, femmes, Iraniennes, elles sont nombreuses à soutenir publiquement en France le combat des femmes iraniennes pour la liberté. Témoins de la répression, contraintes à l’exil elles prennent aujourd’hui la parole pour mieux faire entendre les voix de la résistance.

Avec :

Hanieh Delecroix

Née en 1974 à Téhéran, Hanieh Delecroix vit à Paris où elle a travaillé dans des hôpitaux en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialiste de l’enfance et de l’adolescence ainsi que des adultes souffrant de maladies chroniques. Dans son travail artistique, elle dessine une double culture, mariant le lapis-lazuli de Perse et le bleu de France. Un coup de foudre avec Rose Issa, la principale défricheuse de la scène contemporaine arabe et iranienne, lui a permis d’intégrer de nombreuses collections privées et muséales comme celles du British Museum et lthra, King Abdulaziz Center for World Culture.

Rana Gorgani

Artiste chorégraphe franco-iranienne, elle est l’une des rares femmes derviches tourneurs, élève la danse soufie au rang d’art spirituel. Si le soufisme alimente sa pensée et son art, la force de Rana Gorgani est d’emmener cette spiritualité dans des univers inattendus. Du documentaire Les chemins du Sacré pour ARTE au festival On danse chez vous au Théâtre National de Chaillot, Rana ouvre les portes du soufisme. Par ses nombreuses collaborations artistiques, par chacune de ses représentations et par ses connaissances et savoir-faire partagés, cette virtuose est sans doute la plus grande ambassadrice de la spiritualité soufie en Occident.

Ariana Vafadari

Chanteuse franco-iranienne, formée au Conservatoire de Paris, Ariana Vafadari fait dialoguer son héritage oriental et sa passion pour la musique classique. Mezzo-soprano au timbre profond mais aussi compositrice, elle invente des épopées sonores, entre musique traditionnelle, classique et jazz, où la sagesse zoroastrienne vient éclairer poétiquement nos questions d’aujourd’hui. Sa voix agile de mezzo-soprano, sa musicalité et sa présence dramatique lui permettent d’intégrer des productions lyriques : si elle chante Dorabella dans Cosi fan tutte de Mozart, c’est surtout dans le répertoire baroque qu’elle s’épanouit.

Projection du film Le Cercle de Jafar Panahi (2000) de 20h à 22h

Lion d’or au Festival de Venise en 2000, Le Cercle marque un tournant dans la carrière de Jafar Panahi et contribue au lancement d’un genre nouveau dans le cinéma iranien, celui des films de femmes.

Composé d’une série de portraits, il met en scène le destin de six femmes iraniennes qui chacune à sa manière doit faire face à la discrimination et à l’oppression imposées par la société.

Solmaz Gholami est rejetée par sa famille pour avoir donné naissance à une fillette plutôt qu’au garçon espéré. Mojgane, une jeune femme sans papier, est réduite à la mendicité tandis qu’Arezou, Nargess et Nayereh, en liberté provisoire, cherchent à fuir le regard de la police. Pari, quant à elle, est reniée par sa famille parce qu’elle est enceinte.

Entrée gratuite sur réservation