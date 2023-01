Lancement de la campagne Don’actions !

Le Don’actions est la campagne de collecte du Secours populaire français. Les dons collectés nous donnent les moyens d’agir auprès des personnes en difficulté et de développer une solidarité de proximité en toute indépendance.

Depuis 1998, le Don’actions apporte des fonds nécessaires au quotidien des antennes et des comités du Secours populaire. Par exemple, il a permis d’acquérir à Reims une camionnette pour assurer une permanence mobile auprès des sans-abri. Ou à Cancon, dans le Lot-et-Garonne, il a permis d’acheter un réfrigérateur et un congélateur qui servent à stocker les produits frais distribués aux personnes accueillies. Une collecte nationale qui permet aux bénévoles de mieux répondre aux besoins des personnes aidées.

Du 3 janvier au 24 mars 2023, les 90.000 bénévoles vont redoubler d’initiatives et aller à le rencontre des donateurs et du public. Points de diffusion sur les marchés, rencontres dans les entreprises et initiatives publiques vont animer cette campagne. Celle-ci à pour objectif de donner des moyens à l’association pour qu’elle puisse agir auprès des plus démunis aussi bien en France qu’hors de nos frontières.