Toutes « Superwoman » !

Les records de longévité des femmes ne font aucun doute : statistiquement parlant, elles vivent plus longtemps (85,5 ans) que les hommes (79,4 ans). Et pourtant…

Les dernières études de la Drees démontrent que les femmes se préoccupent davantage de leur santé et s’inscrivent plus facilement dans le système de soin et la prévention que leurs congénères masculins. Oui mais…

Mais l’Anact nous livre, à travers une récente étude, un constat inattendu : le nombre d’accidents du travail, d’accidents lors de trajets et de maladies professionnelles a augmenté de manière significative en 11 ans pour les femmes, alors qu’il diminue notablement chez les hommes.

Quelques hypothèses de compréhension sont proposées : la féminisation de certains secteurs, une meilleure politique de prévention pour les métiers reconnus à risque, ceux-ci étant réservés aux hommes. Oui mais…